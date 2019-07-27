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Японцам на фоне визита Медведева на Курилы посоветовали успокоиться

Фото: www.globallookpress.com
В Стране восходящего солнца слишком бурно обсуждают прибытие российского премьера

Стало известно, когда Дмитрий Медведев прибудет на остров Итуруп.

По информации японцев, премьер-министр посетит Курилы 1-2 августа. Об этом со ссылкой на агентство Киодо пишет РИА Новости. Данные раскрыл депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки. Политик призвал японцев успокоиться и напомнил, что "Итуруп фактически находится под управлением России". С таким заявлением Судзуки выступил в субботу, общаясь с журналистами.

Напомним, японские СМИ со ссылкой на осведомленные источники растиражировали информацию о поездке Медведева, отметив, что она повлияет на ход переговоров России и Японии по Курилам. Пресс-секретарь Медведева Олег Осипов ранее заявил, что в правительстве предстоящие поездки премьера не комментируют, отмечает ТАСС.

Не менее бурно курильский вопрос обсуждают и россияне.

"Самураи, заткнитесь уже! Курилы это Россия!!! Как бы вы там не бесились!!!!" – эмоционально написал один из пользователей в Сети.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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