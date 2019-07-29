Токио запретил Медведеву визит на Курилы

В Японии взялись за составление графика поездок премьера России

Глава российского правительства Дмитрий Медведев не должен ехать на Курильские острова. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно в понедельник, 29 июля.

"Это несовместимо с позицией нашего правительства", – цитирует ТАСС японского дипломата.

Ранее появилась информация, что Медведев может посетить остров Итуруп 1-2 августа 2019 года. Пресс-секретарь премьера не стал комментировать эту информацию, но отметил, что глава правительства РФ может в любое время посещать любые регионы России, в том числе входящие в состав Сахалинской области Курильские острова.

Токио оспаривает принадлежность нескольких островов Южно-Курильской гряды, в частности, острова Итуруп. В Москве указывают, что российский суверенитет над данной территорией подтверждается международными правовыми актами и не может подвергаться сомнению.