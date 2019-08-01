Токио пригрозил премьеру России

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Руководство Японии недовольно деятельностью председателя российского правительства Дмитрия Медведева. По их данным, он собрался в начале августа на Итуруп – один из четырех Курильских островов, которые Токио хочет заполучить себе.
"В настоящее время мы занимаемся сбором соответствующей информации. В любом случае мы намереваемся ответить (на эту поездку) надлежащим образом",
– предупредил в четверг, 1 августа, генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.
Ранее в Токио недвусмысленно заявили, что визиты российских политиков и чиновников на "северные территории" Курильских островов, то есть ту часть Южно-Курильской гряды, принадлежность которой японцы оспаривают у РФ, "противоречит позиции правительства Японии".
В Москве планы Медведева комментировать не стали. Как отметили в пресс-службе премьера, глава правительства РФ вправе посещать любой район страны в любое время.
Южная часть Курильских островов была официально передана СССР по итогам Второй мировой войны. Сейчас Япония пытается оспорить международно-правовые акты от 1945 года. Территориальный спор мешает Москве и Токио заключить мирный договор.
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