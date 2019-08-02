Неповиновение российского премьера вызвало протест в Токио

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев "ослушался" политиков из Страны Восходящего солнца. Вопреки их угрозам он отправился на остров Итуруп Курильской гряды, чем вызвал недовольство Токио.

Он выразил протест в связи поездкой Медведева, объявил генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга, назвав ее противоречащей позиции правительства. Он отметил, что в его стране держат руку на пульсе и обязательно отреагируют на неповиновение Москвы.

"Мы ответим надлежащим образом", – предупредил Суга, передает ТАСС.

С подобным заявлением генсек выступил накануне и получил адекватный ответ. Ему напомнили, что российский премьер может ездить по стране, когда и куда ему заблагорассудится.

Аналогичная мысль прозвучала и сегодня, 2 августа. Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что Курилы – это российская земля. Токио же своим поведением добавляет Москве повод лишний раз посетить данные места.

В последнее время Япония активизировалась в борьбе за Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Их принадлежность оспаривается с конца Второй мировой войны, уточняет "URA.RU".