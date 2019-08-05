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Учения на Курилах рассердили Токио

Курильские острова. Фото: www.globallookpress.com
В стране восходящего солнца испугались укрепления российской армии

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга выразил протест России из-за учебных стрельб, проведенных российской армией в районе острова Кунашир.

"Поскольку это имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах и противоречит нашей позиции по этим островам, мы выразили протест по дипломатическим каналам", –

приводит слова Суги ТАСС.  

Японские дипломаты неоднократно выражали протесты в связи с учениями ВС РФ. МИД России, в свою очередь, в ответ на это подчеркивал, что подобные претензии со стороны Токио негативно влияют на отношения между двумя странами.

Токио уже неоднократно выражал России протесты в связи с такими стрельбами. В ответ на это в МИД РФ заявляли, что участившиеся претензии японских дипломатов к действиям российских военных на южных Курильских островах не способствуют формированию позитивной атмосферы в двусторонних отношениях.

Учебные стрельбы в районе Кунашира пройдут с 5 по 10 августа, напоминает URA.RU. При этом Москва уведомила Токио об учениях, отмечает издание "Санкэй".

Россия и Япония активно обсуждают возможность подписания мирного договора между двумя странами. По информации Reuters,  в сентябре Япония хотела бы организовать визит премьер-министра Синдзо Абэ в Россию. Это заявление было сделано после того, как российский премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Курилы.

Валентина МАЙОРОВА
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