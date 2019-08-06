Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Японцы поплатились за безвиз на Курилах

Фото: www.globallookpress.com
Посла Токио в Москве вызвали на ковер

Страна восходящего солнца "схлопотала" ноту протеста от российского дипведомства за отступление от правил. Ее вручили послу Токио в Москве Тоехиса Кодзуки.

Японцы попытались похозяйничать на Курильских островах. Претензии министерства, отметили российские дипломаты, касаются нарушений, на которые закрыли глаза участники "безвизовых обменов с островами" из Японии.

"Японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп", – пояснили в пресс-службе МИД РФ.

Господину Кодзуки также сделали замечание по поводу капризов Токио на фоне визита премьер-министра Дмитрия Медведева на остров Итуруп Курильской гряды. В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что глава правительства вправе посещать российские земли, когда ему заблагорассудится.

Поведение Токио в этой связи неприемлемо. Японцам еще раз напомнили, что Курилы стали частью РФ после Второй мировой войны. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

"Утерли сопли": Незалежная обвинила Россию в провале военных в Черном море

Украине посоветовали не церемониться с Москвой

Китай разгадал коварный план США по выходу из ДРСМД

Пекин примет ответные меры, если решит, что безопасность КНР находится под угрозой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей