Посла Токио в Москве вызвали на ковер

Страна восходящего солнца "схлопотала" ноту протеста от российского дипведомства за отступление от правил. Ее вручили послу Токио в Москве Тоехиса Кодзуки.

Японцы попытались похозяйничать на Курильских островах. Претензии министерства, отметили российские дипломаты, касаются нарушений, на которые закрыли глаза участники "безвизовых обменов с островами" из Японии.

"Японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп", – пояснили в пресс-службе МИД РФ.

Господину Кодзуки также сделали замечание по поводу капризов Токио на фоне визита премьер-министра Дмитрия Медведева на остров Итуруп Курильской гряды. В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что глава правительства вправе посещать российские земли, когда ему заблагорассудится.

Поведение Токио в этой связи неприемлемо. Японцам еще раз напомнили, что Курилы стали частью РФ после Второй мировой войны.