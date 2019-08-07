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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство его страны не принимает ноту протеста, которую ранее заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов вручил их послу в России Тоёхисе Кодзуки.
"Посол Кодзуки в очередной раз изложил позицию нашего государства и объяснил, что подобные представления от российской стороны являются неприемлемыми",
– цитирует генсека кабинета министров страны Восходящего солнца, выступавшего на пресс-конференции, ТАСС.
Он добавил, что Япония продолжает действовать в соответствии со своими принципами – сначала "решение мирного договора и следующее за ним заключение мирного договора".
Моргулов вручил Кодзуки ноту протеста из-за нарушений, которые допустили японские участники безвизовых обменов на южных Курилах. Замминистра МИД РФ подчеркнул, что для Японии неприемлемо выражать протесты из-за действий Москвы на своей суверенной территории, а Курилы являются частью России по результатам Второй мировой войны.
При этом японские СМИ отмечают, что их правительству следует пересмотреть свою стратегию переговоров с Россией. Журналисты Sankei Shimbun подчеркивают, что Россия отрицает территориальный спор и Японии следует это понять.
В 2018-м Москва и Токио возобновили переговоры по поводу мирного договора, который со времен Второй мировой войны так и не заключили. Архипелаг Курильских островов вошел в состав СССР в 1945 г., но Япония до сих пор оспаривает принадлежность островов. В России не раз отмечали, что южные Курилы относятся к нашей стране и их принадлежность обсуждаться не может.
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