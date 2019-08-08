Нибиру
- Земля обречена: обнаружена еще одна планета жизни
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Японцы, чьи предки проживали на Курилах, смогут чартерным рейсом отправиться на острова Кунашир и Итуруп 10 августа. Они посетят могилы родственников, сообщает МИД Японии.
Поездка японцев будет длиться два дня с одной ночевкой. Бывшие жители Курил смогут побывать на островах Кунашир и Итуруп.
Как напоминают РИА Новости, безвизовый обмен между двумя странами начался в 1992-м, чтобы улучшить взаимопонимание народов. Поездки проходят с помощью национального паспорта со специальным вкладышем. Первый чартерный рейс из Японии отправился на Курилы в сентябре 2017 года, ранее это происходило с помощью кораблей.
Япония высказывает России претензии на острова южных Курил. Однако эта территория вошла в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В Москве не раз отмечали, что вопрос их принадлежности не рассматривается.
Украинский лидер заблудился во дворце Эрдогана