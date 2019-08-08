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Японцы посетят Курилы по безвизовому обмену

Фото: flickr.com/kvoloshin
Поездка будет длиться два дня

Японцы, чьи предки проживали на Курилах, смогут чартерным рейсом отправиться на острова Кунашир и Итуруп 10 августа. Они посетят могилы родственников, сообщает МИД Японии.

Поездка японцев будет длиться два дня с одной ночевкой. Бывшие жители Курил смогут побывать на островах Кунашир и Итуруп.

Как напоминают РИА Новости, безвизовый обмен между двумя странами начался в 1992-м, чтобы улучшить взаимопонимание народов. Поездки проходят с помощью национального паспорта со специальным вкладышем. Первый чартерный рейс из Японии отправился на Курилы в сентябре 2017 года, ранее это происходило с помощью кораблей.

Япония высказывает России претензии на острова южных Курил. Однако эта территория вошла в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В Москве не раз отмечали, что вопрос их принадлежности не рассматривается. 

Полина ИВАНОВА
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