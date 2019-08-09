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Картографическая агрессия: в России ответили на присвоение Японией Курильских островов

Фото: flickr.com/kvoloshin
Вожделенная территория все дальше от Страны восходящего солнца

Токио переходит все границы, пытаясь сделать часть островов Южно-Курильской гряды японской территорией. Сейчас для этого используются будущие Олимпийские игры, и нет сомнений, что исполнители этой провокации действуют с одобрения властей страны.

"Изображение Южных Курил частью Японии на официальном сайте Олимпиады-2020 – это уже не частная инициатива, а нечто большее, то есть заход за "красную линию", – написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

Он призвал прекратить подобные "выпады", напомнив, что смысл Олимпийских игр – объединение людей на спортивном празднике, "а не нагнетание вражды".

Алексей Пушков. Фото: www.globallookpress.com

"Спортивные мероприятия должны быть вне политики. Это низко – использовать Олимпийские игры и информационные материалы для продвижения своих интересов", – заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР). В комментарии РИА "Новости" он отметил, что подобные действия только придают негативную окраску российско-японским переговорам и отдаляют Токио "от вожделенных островов".

"Территориальные споры, как известно, есть между многими странами. Но их не принято вытаскивать на спортивные площадки, тем более такие, как Олимпийские игры", – дал соседям урок политической грамотности член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

В то же время мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко рекомендовал японцам вообще забыть о своих притязаниях: "Эти острова - российские, и только российские", – подчеркнул он.

Ранее на сайте, посвященном Олимпиаде-2020, появилась карта Японии, на которой российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отмечены как часть японской префектуры Хоккайдо. Это уже не первый случай, когда Токио пытается использовать международные мероприятия для давления на общественное мнение. В частности, в материалах к саммиту G20 в Осаке Курильские острова также были включены в состав территории Японии, напоминает "Свободная пресса".

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Николай ВИКТОРОВ
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