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На курильском острове погибло все живое

Фото: www.globallookpress.com
Подобного бедствия не случалось уже около 100 лет

На острове Райкоке центральных Курил произошло мощное извержение одноименного вулкана от 9 природных взрывов, продолжавшихся 12 часов. В результате от выброса пепла высотой до 13 км и пирокластических потоков погибла вся флора и фауна.

Последний раз извержение зафиксировали в 1924 г., тогда оно также не оставило на острове ничего живого, но практически за век флора и фауна смогли восстановиться. Как рассказала РИА Новостям старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности ИМГиГ ДВО РАН Марина Чибисова, на Райкоке до сих пор видны слабые парогазовые выбросы с небольшим содержанием пепла, высота которых не превышает 2 км.

Пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН сообщила, что сильные взрывы вулкана закончились и в ближайшее время огненная гора будет находиться в спокойном состоянии. Впрочем, директор организации Алексей Озеров полагает, что подобные природные явления можно ожидать на других островах Курил. 

Полина ИВАНОВА
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