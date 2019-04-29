Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Японцы готовят сверхдальние ракеты для захвата Курил

Фото: www.globallookpress.com
Токио вспомнил про имперские амбиции

Япония продолжает инвестировать в свои военно-морские силы. Вслед за намерением перестроить вертолетоносцы "Идзумо" в авианосцы, чтобы на них могли базироваться F-35, Минобороны страны решило увеличить дальность противокорабельных ракет XSSM производства "Мицубиси" в два раза до 400 километров.

С такими характеристиками ракеты легко достанут с Хоккайдо до российского Кунашира, а если ими вооружить корабли, то это вообще открывает совершено новые возможности для ВМС Японии.

Как пишет газета Sankei Shimbun, меры, в частности, принимаются для того, чтобы усилить контроль над стратегически важными проливами в Восточно-Китайском море, так как Пекин давно пытается распространить свое влияние в этом регионе и новые ракеты, по мнению Минобороны Японии, смогут это остановить.

XSSM поступили на вооружение в 2012 году. Пока их разместили на острове Амамиосима, а в ближайшее время привезут на острова Окинава, Мияко, и также в Восточно-Китайском море. Предполагается, что Япония сможет простреливать все проливы в этой зоны вплоть до острова Тайвань. Также этими ракетами в перспективе вооружат корабли. Известно, что испытания проводились на опытовом судне Asuka.

Фото: commons.wikimedia.orgКроме того, по данным газеты, в 2022 г. модернизированными ракетами вооружат патрульные самолеты. Подробные характеристики XSSM до сих пор засекречены. По данным СМИ, ракета оснащена комбинированной активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения, а также блоком инерциально-спутниковой навигации.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Устали все: французы заставят Европу снять санкции с России

В Париже в открытую заговорили об отмене ограничений

Под страхом смерти: названа истинная цель визита Зеленского в Турцию

Новый президент Украины испугался за свою жизнь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей