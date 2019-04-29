Японцы готовят сверхдальние ракеты для захвата Курил

Токио вспомнил про имперские амбиции

Япония продолжает инвестировать в свои военно-морские силы. Вслед за намерением перестроить вертолетоносцы "Идзумо" в авианосцы, чтобы на них могли базироваться F-35, Минобороны страны решило увеличить дальность противокорабельных ракет XSSM производства "Мицубиси" в два раза до 400 километров.

С такими характеристиками ракеты легко достанут с Хоккайдо до российского Кунашира, а если ими вооружить корабли, то это вообще открывает совершено новые возможности для ВМС Японии.

Как пишет газета Sankei Shimbun, меры, в частности, принимаются для того, чтобы усилить контроль над стратегически важными проливами в Восточно-Китайском море, так как Пекин давно пытается распространить свое влияние в этом регионе и новые ракеты, по мнению Минобороны Японии, смогут это остановить.

XSSM поступили на вооружение в 2012 году. Пока их разместили на острове Амамиосима, а в ближайшее время привезут на острова Окинава, Мияко, и также в Восточно-Китайском море. Предполагается, что Япония сможет простреливать все проливы в этой зоны вплоть до острова Тайвань. Также этими ракетами в перспективе вооружат корабли. Известно, что испытания проводились на опытовом судне Asuka.

Кроме того, по данным газеты, в 2022 г. модернизированными ракетами вооружат патрульные самолеты. Подробные характеристики XSSM до сих пор засекречены. По данным СМИ, ракета оснащена комбинированной активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения, а также блоком инерциально-спутниковой навигации.

