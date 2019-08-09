Россия "вооружит" Курилы

В РФ поставили на место охотницу за чужими островами

Поведение Токио подталкивает Москву к активным действиям на Курильских островах, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Поскольку Стране восходящего солнца не по нраву визиты высокопоставленных лиц из РФ и учения нашей армии, РФ вынуждена вплотную заняться обороноспособностью спорных, по мнению японцев, территорий. А возражения восточно-азиатского государства, подчеркнула чиновница, лишь усугубляют ситуацию.

"Все эти так называемые протесты против нашей законной деятельности в данной части Сахалинской области не просто неприемлемы, они прямо противоречат постоянным заверениям японского руководства о намерении обеспечить спокойную и благожелательную атмосферу вокруг японо-российского диалога", – цитирует спикера МИД РИА "Новости".



Захарова заверила, что поездки руководства РФ на Курилы, как и укрепление оборонной мощи данных земель из-за военно-политической ситуации в северо-западной части Тихого океана, не прекратятся.

Японцы оспаривают принадлежность островов с конца Второй мировой войны и нередко пытаются отхватить чужие территории. Например, Токио прибрала к рукам острова в презентациях на сайтах G20 и предстоящей Олимпиады.