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Россия "вооружит" Курилы

Гудбай, Япония: Россия расставит танки на Курилах
Фото: www.globallookpress.com
В РФ поставили на место охотницу за чужими островами

Поведение Токио подталкивает Москву к активным действиям на Курильских островах, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Поскольку Стране восходящего солнца не по нраву визиты высокопоставленных лиц из РФ и учения нашей армии, РФ вынуждена вплотную заняться обороноспособностью спорных, по мнению японцев, территорий. А возражения восточно-азиатского государства, подчеркнула чиновница, лишь усугубляют ситуацию. 

"Все эти так называемые протесты против нашей законной деятельности в данной части Сахалинской области не просто неприемлемы, они прямо противоречат постоянным заверениям японского руководства о намерении обеспечить спокойную и благожелательную атмосферу вокруг японо-российского диалога", – цитирует спикера МИД РИА "Новости". 

Захарова заверила, что поездки руководства РФ на Курилы, как и укрепление оборонной мощи данных земель из-за военно-политической ситуации в северо-западной части Тихого океана, не прекратятся. 

Японцы оспаривают принадлежность островов с конца Второй мировой войны и нередко пытаются отхватить чужие территории. Например, Токио прибрала к рукам острова в презентациях на сайтах G20 и предстоящей Олимпиады

Ксения АНДРЕЕВА
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