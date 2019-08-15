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Лавров признал: Курилы могут стать японскими

Курилы станут японскими на определенных условиях
Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Изменение юрисдикции островов возможно

Токио сам лишает себя шанса на часть территории Южных Курил. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в четверг, 15 августа, на молодежном форуме "Территория смыслов".

По словам министра, чтобы начать переговоры,  стороны должны сначала заключить мирный договор. Но Япония тянет с этим делом.

"Мы исходим из того, что подписание мирного договора должно быть нацелено на признание итогов Второй мировой войны", – цитирует Лаврова "РГ".

Фото: www.globallookpress.com

Как раз по итогам Второй мировой войны 4 южно-курильских острова вошли в состав СССР, правопреемницей которого стала Россия. Но Токио отказывается это признать официально.

Между тем именно консенсус по этому вопросу открывает для Японии шанс получить желаемые острова. Москва готова вернуться к позиции, обозначенной в Советско-японской декларации от декабря 1956 г., где сказано о согласии СССР в качестве жеста доброй воли передать Японии острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора.

"Не о возвращении, а о передаче", – особо выделил Лавров.

Ранее в Японии грозно отреагировали на визит главы правительства РФ Дмитрия Медведева на Южные Курилы.

Фоторепортаж
Лавров не увидел смысла в переговорах по Курилам
AP © AP © AP ©
AP © AP © AP ©
Николай ВИКТОРОВ
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