Лавров признал: Курилы могут стать японскими

Изменение юрисдикции островов возможно

Токио сам лишает себя шанса на часть территории Южных Курил. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в четверг, 15 августа, на молодежном форуме "Территория смыслов".

По словам министра, чтобы начать переговоры, стороны должны сначала заключить мирный договор. Но Япония тянет с этим делом.

"Мы исходим из того, что подписание мирного договора должно быть нацелено на признание итогов Второй мировой войны", – цитирует Лаврова "РГ".

Как раз по итогам Второй мировой войны 4 южно-курильских острова вошли в состав СССР, правопреемницей которого стала Россия. Но Токио отказывается это признать официально.

Между тем именно консенсус по этому вопросу открывает для Японии шанс получить желаемые острова. Москва готова вернуться к позиции, обозначенной в Советско-японской декларации от декабря 1956 г., где сказано о согласии СССР в качестве жеста доброй воли передать Японии острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора.

"Не о возвращении, а о передаче", – особо выделил Лавров.

Ранее в Японии грозно отреагировали на визит главы правительства РФ Дмитрия Медведева на Южные Курилы.