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МИД назвал "нечистоплотной интерпретацией" слова Лаврова о передаче Курил

Фото: www.globallookpress.com
Смоленская площадь дала мастер-класс для СМИ

В министерстве иностранных дел РФ пояснили заявление главы ведомства Сергея Лаврова о "передаче" ряда островов Курильской гряды Японии. Ранее сегодня СМИ активно цитировали слова министра на проблемную тему, высказанные им в Солнечногорске на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Удивлены нечистоплотной интерпретацией, которую позволил ряд СМИ, слов С. В. Лаврова, повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией", – говорится в сообщении на странице дипведомства в Facebook.

В МИД отметили, что "любые спекуляции в духе "Сергей Лавров озвучил условия передачи островов Японии" недопустимы и являются дезинформацией".

На Смоленской площади напомнили, что ранее проходили встречи на уровне глав министерств обоих государств.

"Российская сторона твердо придерживается позиции, что продвижение в данном вопросе возможно лишь при условии признания японской стороной в полном объеме итогов Второй мировой войны, закрепленных в том числе в ст. 107 Устава ООН, и учета наших принципиальных подходов в военно-политической сфере. Именно об этом и говорил Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос", – подчеркнули в МИД РФ.

Выступая ранее в четверг, 15 августа, в Подмосковье на площадке форума "Территория смыслов", Лавров заявил, что ситуация вокруг подписания мирного договора между Россией и Японией не является тупиковой, пишет "URA.RU". Пока этому есть одно препятствие – позиция Токио, не признающего результатов Второй Мировой войны.

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com

На прошлой неделе МИД РФ остро отреагировал на публикацию на официальном сайте Олимпиады-2020, которая пройдет в Японии, карты с маршрутом олимпийского огня. На ней четыре Курильских острова были изображены в составе страны Восходящего солнца. Директор Департамента информации и печати нашего дипведомства Мария Захарова назвала такие действия японской стороны неправомочными и отравляющими атмосферу взаимоотношений меду Москвой и Токио, сообщал телеканал "360".

Елена УСОВА
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