Россияне отказались от покровительства Японии в G7

В поведении Страны восходящего солнца заподозрили корыстный умысел

Токио находит отличной идеей пригласить Москву на саммит G7 в 2020 году в Америке. Окончательное решение президент США и остальные лидеры стран-участниц должны принять на предстоящем мероприятии "Большой семерки", которое состоится во Франции.

В МИД Японии пообещали, что Страна восходящего солнца замолвит за России словечко перед другими лидерами международного собрания.

"Для того чтобы Россия играла конструктивную роль в решении международных проблем, необходимо вести диалог и вовлекать Россию, в этом состоит основная позиция нашей страны. Мы будет продолжать обсуждение данного вопроса с другими членами G7", – заверил источник в японском ведомстве РИА "Новости".



Важную роль РФ на международной арене отметил еще один собеседник агенства. Впрочем, еще не факт, что Токио поддержит возобновление формата G8. Будет ли он на стороне Москвы, в МИД Японии пока не ответили.

Читатели данного сообщения усмотрели в покровительстве Страны восходящего солнца корыстный умысел, связав ее порыв с борьбой за Курильские острова.

"Все равно острова не отдадим", "Все последние политические реверансы со стороны некоторых глав государств продиктованы сугубо шкурными интересами", "Как только острова отдадим, начнут всё повторять за США", – прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, японцы оспаривают принадлежность Курил с конца Второй мировой войны и нередко пытаются прихватить лишнего. Презентация на сайтах саммита G20 и предстоящей Олимпиады – тому пример.

"Большая восьмерка" превратилась в "семерку" в 2014 году на фоне присоединения Крыма к РФ и конфликта на юго-востоке Украины.

