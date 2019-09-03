Россия отказалась обсуждать размещение ракет на Курилах

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Установка российского вооружения на Курильских островах не является темой для обсуждения между руководством РФ и Японии. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Игорь Моргулов.
По его мнению, в ближайшее время не стоит ждать прорывов в российско-японском диалоге:
"Процесс длительный и совершенно очевидно займет много времени. Пока позиции сторон существенно расходятся", – цитирует РИА "Новости" Моргулова.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретятся с глазу на глаз совсем скоро – на Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 4-6 сентября, передает телеканал "360". Главная тема обсуждения – мирный договор, который стороны не могут заключить со времен Второй мировой войны.
Основная проблема в том, что Токио увязывает подписание соглашения со своими притязаниями на четыре Курильских острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, напоминает URA.RU. В Москве же подчеркивают, что торговать территорией, суверенитет над которой принадлежит ей по праву, не намерены. А если японцы так хотят получить острова, пусть сначала дадут гарантии безопасности в виде мирного договора.
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