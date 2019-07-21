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Абэ уладит все споры с Россией до 2021 года

О судьбе Курил политик умолчал

Глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года.

"Я хочу продвинуть вперед переговоры, направленные на заключение [мирного] договора в ходе моего срока",

цитирует политика ТАСС.

Он подчеркнул, что в 2021 году заканчивается срок его полномочий, однако до этого времени Абэ планирует уладить все вопросы с Москвой. При этом будет ли вновь поднят вопрос о принадлежности Курил премьер Японии не сообщил.

Напомним, что в июне по итогам саммита G20 российский президент Владимир Путин заявил о продолжении диалога по мирному договору.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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