Нибиру
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Глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года.
"Я хочу продвинуть вперед переговоры, направленные на заключение [мирного] договора в ходе моего срока",
– цитирует политика ТАСС.
Он подчеркнул, что в 2021 году заканчивается срок его полномочий, однако до этого времени Абэ планирует уладить все вопросы с Москвой. При этом будет ли вновь поднят вопрос о принадлежности Курил премьер Японии не сообщил.
Напомним, что в июне по итогам саммита G20 российский президент Владимир Путин заявил о продолжении диалога по мирному договору.
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