Россия ответила Японии на заявление о строительстве на Курилах

Наши дипломаты назвали поведение Токио неприемлемым

Стране восходящего солнца напомнили о принадлежности Курильских островов.

Недовольство у японцев вызвало появление на Шикотане нового завода по переработке рыбы. Накануне Токио сделал Москве представление. Российские дипломаты удивились. Учитывая, что Южные Курилы являются нашими на законных основаниях, подобные высказывания неприемлемы.

"…российская сторона вправе предпринимать любые меры по социальному развитию своих территорий",

– заявили ТАСС в посольстве РФ в Японии. В дипмиссии добавили, что плодотворному диалогу по мирному договору такой настрой Токио явно не поспособствует, отмечает URA.RU.

О намерении страны сделать Москве представление ранее сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, напоминает RT.

У россиян диктующие свои условия Москве японцы вызвали возмущение. Пользователи Сети назвали поведение Токио хамским (орфография и пунктуация сохранены).

"Сами распустили Токио, и они уже обнаглели от вседозволенности. К стати у них американцы собираются ракеты средней и малой дальности разместить, якобы против КНДР! Не играли бы с японцами в переговоры, они бы и "представление" не делали. Острова отдавать нельзя, потому что вдобавок к ним, будет полностью утрачен российский суверенитет над Охотским морем, простыми словами – море ещё потеряем..." "Посольство России в Японии назвало свинским хамством показывание японского представления России из-за постройки мирных сооружений на территории России, в то время когда на территории самой Японии строятся военные базы США" "В этом, вся суть марионеток – в Америке дёргают, в Японии тявкают.. :))" – высказались комментаторы.