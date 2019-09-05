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В Японии встревожились из-за российского рыбзавода на Курилах

Ответ будет: в Японии встревожились из-за российского рыбзавода на Курилах
Фото: www.globallookpress.com
России сделали представление

Токио надлежащим способом собирается ответить Москве на то, что на курильском острове Шикотан появился рыбный завод. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Он подчеркнул, что страна Восходящего солнца своей позиции по Курилам не меняет – японцы намерены решить проблему "северных территорий", как они называют российскую Курильскую гряду. По словам Суга, Япония продолжит обсуждать с Россией этот вопрос и последующее за решением этой "проблемы" заключение мирного договора.

"Включая представление, мы планируем дать надлежащий ответ", – сказал Суга, отвечая на вопрос, будет ли Япония выражать протест России, сообщает агентство РИА ФАН

При этом чиновник воздержался от комментария на тему, будет ли этот вопрос обсуждаться на грядущих переговорах на высшем уровне между РФ и Японией.

Как передает телеканал "360", президенту России Владимиру Путину показали завод во время Восточного экономического форума. 

По итогам Второй мировой войны архипелаг Курильских остров вошел в состав СССР. Япония оспаривает принадлежность территорий. В Москве не раз говорили, что суверенитет над островами не обсуждается. 

Полина ИВАНОВА
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