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Россия нарушит запрет японцев по Курилам

Россия нарушит запрет японцев по Курилам
Фото: www.globallookpress.com
Токио опасается уже не только военных комплексов, но и пищевых производств

Россия развивает и будет развивать социально-экономическую сферу на Курильских островах, являющихся частью Сахалинской области РФ. Об этом заявил вице-премьер РФ, полпред президента в дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, выступая на Восточном экономическом форуме 6 сентября.

В частности, он привел в пример новый рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан, который торжественно открыли накануне. При этом полпред очень удивился, когда узнал, что это предприятие вызвало недовольство японцев:

"Построено оно на территории России. Не знал, что был протест. Это странно, если кто-то заявляет протест. Дальше будем строить новые проекты на Шикотане и других островах Курильской гряды", – цитирует РИА "Новости" Трутнева.

Фото: www.globallookpress.com

На днях Токио, действительно, сделал представление по этому поводу. Но в Москве дипломатично напомнили, что японская сторона не имеет никаких прав указывать России, где и что строить на российской территории. Тем более речь о заводе по переработке рыбы. Впрочем, в Стране восходящего солнца в последнее время часто забываются. Летом там пытались запретить главе правительства РФ Дмитрию Медведеву визит на Итуруп.

Япония владела островами Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи на основании подписанного с Россией Трактата о торговле и границах от 1855 года. Но по итогам Второй мировой войны эти острова Южно-Курильской гряды отошли СССР. В Москве соглашались обсудить судьбу двух из них – Хабомаи и Шикотана – после заключения с Токио мирного договора, но выработанное в 1956 г. соглашение так и осталось неподписанным.

Сейчас страны ведут активные переговоры по вопросу мирного договора, но продвижению мешают крупные военные базы США, размещенные в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе на японской территории.

Фоторепортаж
Россия поставит на Курилах С-400
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Николай ВИКТОРОВ
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