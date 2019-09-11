С позиции силы: Токио предложили новую стратегию по Курилам

Больше не должно быть никаких компромиссов

Япония поставила себя в унизительное положение, попытавшись заключить мирное соглашение с Россией при помощи уступок. Теперь премьер Синдзо Абэ должен изменить курс. На этом настаивает политолог Джеймс Браун.

Он назвал ошибочным решение Токио отказаться от принципа взаимности в отношениях с Москвой, потому что в итоге Япония ничего не получила. Даже в плане общения лидеров двух стран – Владимира Путина и Синдзо Абэ – заметен крен: с 2012 г. японский премьер был в России 11 раз, а президент РФ наносил ответный визит лишь дважды, приводит слова эксперта Nikkei Asia Review.

Еще более сильную пощечину Абэ получил на прошедшем на днях во Владивостоке Восточном экономическом форуме. Несмотря на присутствии на мероприятии премьера Японии Путин в режиме телемоста открыл рыбный завод на Шикотане – острове, на который претендует Токио.

"Столь неуважительно относясь к лидеру третьей по счету мировой экономики, Путин демонстрирует свое международное влияние. Также это сигнал Пекину, что приоритетным партнером для России в Восточной Азии является Китай, а не Япония", – указал политолог.

Он призвал Абэ прекратить унижаться перед северным соседом и поменять стратегию: Путин уважает силу, значит, японцы должны занять жесткую позицию и твердо добиваться своего, не соглашаясь на уступки, подчеркнул Браун.