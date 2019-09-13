Затянуть петлю: мирный договор между Москвой и Токио противоречит условиям России

Россияне не согласны на компромисс в виде пары островов

Ориентиром дальнейшего развития назвал глава МИД РФ Сергей Лавров будущий российско-японский мирный договор. По его словам, Москву сейчас интересует не то соглашение, которое победитель и побежденный подписывают после войны, а документ, "отражающий нынешний уровень отношений" двух стран и позволяющий двигаться вперед.

Работа предстоит долгая, кропотливая, признал министр, согласившись, что необходимо решить очень серьезные вопросы.

"Неизменно исходим из того, что возможное решение проблемы мирного договора должно быть поддержано и принято народами обеих стран", – подчеркнул Лавров в интервью газете "Труд".

Но вот тут-то и кроется главное противоречие. Поскольку россияне вовсе не уверены, что им нужен мирный договор с Японией, особенно ценой двух Курильских островов. Территория хоть и небольшая, но стратегически важная:

"В виду всемирной русофобии и приближения НАТО к нашим границам, я бы отложил этот договор еще лет на 20. Не время сейчас это делать. Базы США есть в Токио, и они останутся, а если мы еще и пару островов отдадим, то США там будут и уже не уйдут. Мы сами затянем петлю. Жили же почти 70 лет без договора, и еще проживем столько же", – высказался подписчик РИА "Новости".

Ранее в РФ допустили возможность возвращения к Совместной декларации, согласованной Москвой и Токио в 1956 г., по которой острова Хабомаи и Шикотан могут стать японскими после заключения странами мирного договора.