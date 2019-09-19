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"Осваиваются потихоньку": японцы едут на Курилы

Фото: flickr.com/kvoloshin Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото:Сергей Красноухов/ТАСС
Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото: Максим Федоров/ТАСС
Токио разработал план первой поездки на Кунашир и Итуруп

Пилотный туристический проект японского правительства стартует 11 октября на Курильских островах.

Планируется, что поездка японских туристов продлится 6 дней, 50 гостей осмотрят горячие источники и Белые скалы на Итурупе, а также собор русской православной церкви и музей на Кунашире, сообщает NHK.

Российские комментаторы сдержанно отреагировали на эту новость:

"Осваиваются потихоньку", "Поживем увидим в этом пользу" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Во время визита в Японию российского президента Владимира Путина в декабре 2016 г. была достигнута договоренность о возможной совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, напоминает РИА "Новости".

В феврале 2017 г. при министерстве иностранных дел Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. Первые поездки представителей бизнес-кругов и правительства Японии состоялись в 2017 и 2018 годах.

Мирный договор между РФ и Японией до сих пор не подписан. Токио претендует на Курильские острова, однако Москва отказывается вести переговоры об отказе от российских территорий.

Валентина МАЙОРОВА
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