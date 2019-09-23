Граждане РФ назвали свои приоритеты по теме особых видов Токио на Курилы

Занявший лишь 11 сентября 2019 г. пост министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым вопрос мирного договора на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это будет их первая встреча, сообщил посол Страны восходящего солнца в РФ Тоехиса Кодзуки.

"Первое – это знакомство. Также планируется обсудить широкий круг политических и экономических вопросов и, конечно, проект мирного договора", – цитирует РИА "Новости" посла.

По его словам, предварительно встреча запланирована на 25 сентября.

Россияне, предполагающие далеко идущие намерения Токио после возможного подписания данного документа, уже выступают категорически против передачи Курильских островов. В приведенных комментариях под этой новостью на RT орфография и пунктуация сохранены оригиналов:

"Лавров, мне лично мирный договор с Японией не нужен, сто лет без него и нормально. Если он нужен японцам, то пусть ништяков нам подгонят, а не мы им Курилы. Хоккайдо подойдет!", "точно! пусть отдают Хоккайдо, и дальше обсудим детали", "В 1945-м никакого мирного договора ни с Германией, ни с Японией ни мы, ни американцы не подписывали! Приняли капитуляцию и всё!!! Зачем нам вообще нужен мирный договор с оккупированной американцами страной??!! Тогда уж, прямо с США. Да только мы с ними за всю историю никогда реально не воевали!", "Видимо тоже хочет предложить решить вопрос островов "весёло, круто и секси"".

Напомним, Токио претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956-ом Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. При этом вопрос принадлежности Кунашира и Итурупа не поднимался.

