В Кремле не сомневаются, что и Токио, и Москва заинтересованы в заключении двустороннего соглашения. Однако страны столкнулись с серьезным препятствием

Россия заинтересована в заключении мирного договора с Японией, заверил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, РФ движется в данном направлении и продолжит этот путь.

"Мы этого хотим, премьер-министр Абэ хочет, многие члены его руководства разделяют желание, но это очень, очень сложно", – заявил спикер Кремля, передает РИА "Новости".



Однако палки в колеса, отметил он, вставляют США. Американское вмешательство или, как выразился Песков, "союзнические обязательства" Страны восходящего солнца не идут на пользу российско-японским отношениям.

"Американцы, по сути, могут размещать свои различные объекты военной инфраструктуры в любой точки Японии, по сути, не спрашивая на то разрешения в Токио. Эта ситуация делает продолжение дальнейших попыток очень сложной",– пояснил пресс-секретарь президента.

Россияне оперативно предложили выход из запутанной ситуации (орфография и пунктуация сохранены).

"Если они (Москва и Токио) до сих пор не знают, где искать, могу подсказать – уберете военные базы США, и мирный договор можно заключать... это же так просто", – отреагировал на новость читатель.



Напомним, вопрос мирного договора намерен поднять министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Страна восходящего солнца выдвинула России условие для заключения мирного договора, который стороны не могут подписать более 70 лет. Москва, по задумке Токио, должна отдать четыре южных острова Курильской гряды, которые отошли СССР по итогам Второй мировой войны они, то есть имеют российский суверенитет.