Японцы отказались от поездки на Курилы

Туризм на островах – не то, что интересует соседей

Первая экскурсионная поездка японских граждан на Курилы сорвалась. Об этом сообщил сотрудник генконсульства Японии на Сахалине Ясухико Симидзу. По его словам, желающие смогут посетить острова позже.

"Пилотный тур на южную часть Курильских островов для японских туристов, запланированный 11-16 октября, переносится на более поздний срок", – передает РИА "Новости".

Ожидалось, что группа из 50 человек дойдет на теплоходе "Этопирика" из Немуро в Южно-Курильск и в течение 6 дней сможет путешествовать в рамках организованного тура по островам Кунашир и Итуруп. Экскурсионную программу разрабатывала администрация Южно-Курильского района. Что повлияло на отказ от поездки, не сообщается.

Токио претендует на 4 российских острова Южно-Курильской гряды: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.