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Россия пригласила американцев на Курилы

Россия пригласила американцев на Курилы
Фото:flickr.com/kvoloshin
Совместный проект может начаться в 2020 году

Министр обороны Сергей Шойгу, занимающий пост президента Русского географического общества, рассказал, что пригласил американцев принять участие в подъеме подводной лодки США, утонувшей у берегов Курильских островов во время Второй мировой войны. 

"Я надеюсь, что мы сможем организовать эту экспедицию с нашими американскими коллегами", - 

приводит слова министра РИА "Новости".

Американскую подводную лодку "Херринг" нашли недалеко от острова Матуа в 2016 г., напоминает "Лента.ру". Субмарина затонула во время второй мировой войны, выполняя задачу по борьбе с японским судоходством в районе Курил. Находившиеся на ее борту 83 человека погибли. 

Валентина МАЙОРОВА
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