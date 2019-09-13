Россия пригласила американцев на Курилы

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Министр обороны Сергей Шойгу, занимающий пост президента Русского географического общества, рассказал, что пригласил американцев принять участие в подъеме подводной лодки США, утонувшей у берегов Курильских островов во время Второй мировой войны.
"Я надеюсь, что мы сможем организовать эту экспедицию с нашими американскими коллегами", -
приводит слова министра РИА "Новости".
Американскую подводную лодку "Херринг" нашли недалеко от острова Матуа в 2016 г., напоминает "Лента.ру". Субмарина затонула во время второй мировой войны, выполняя задачу по борьбе с японским судоходством в районе Курил. Находившиеся на ее борту 83 человека погибли.
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