Россия и Япония договорились по Курильским островам

Страны нашли точку объединения

Москва и Токио решают вопрос о совместной туристической деятельности на южных Курильских островах Кунашир и Итуруп. Власти РФ и Японии намерены увеличить общее количество взаимных ежегодных поездок до 400 тыс. человек к 2023 году. Об этом говорилось на встрече представителей российских и японских туристских властей и туроператоров, которая состоялась еще 8 августа, но информация о ней появилась лишь сегодня.

Как отмечается в пресс-релизе Ростуризма, пилотный тур в рамках данной программы должен состояться уже в октябре текущего года.

По словам главы нашего ведомства Зарины Догузовой, Япония является для России целевым рынком в части развития въездного туризма.

"Считаем, что успешное продвижение работы по согласованию первого пилотного тура на южные Курильские острова в октябре 2019 года и планов по запуску туров на регулярной основе является еще одним свидетельством наличия взаимного экономического интереса в туризме, который, в частности, способствует достижению общих целей, о которых было заявлено ранее, а именно – увеличение количества взаимных поездок до 200 тыс. с каждой стороны ежегодно к 2023 году", – сказала руководитель Ростуризма.

В ведомстве подчеркнули, что на Южных Курилах есть необходимая для путешественников туристическая инфраструктура, а на островах Кунашир и Итуруп найдется, что посмотреть, например, действующие вулканы Головнина и Баранского, Белые и Черные скалы, озера Кипящее и Горячее, экологическая тропа Столбовская.

Напомним, накануне в СМИ долго разбирались по поводу высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможности передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи в качестве жеста доброй воли, но после заключения мирного договора и признания Токио итогов Второй Мировой войны.

