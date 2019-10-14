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Россияне обрадовались японцам на Курилах

Россияне обрадовались японцам на Курилах
Фото: www.globallookpress.com
Устройство общего хозяйства пойдет на пользу островам

Консультации по поводу совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах состоятся в ноябре. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Известно, что мероприятие пройдет в Москве. Кроме того, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги должен приехать в Россию до конца 2019 г., передает ТАСС.

У Москвы и Токио имеется давний нерешенный вопрос – отсутствие мирного договора. Японская сторона связывает его с территориальным спором: она претендует на 4 острова Южно-Курильской гряды, которые Москва получила по итогам Второй мировой войны.

Россия отдавать земли отказывается, но против совместных экономических проектов ничего не имеет. Российское же население относится к данной идее по-разному. Некоторые опасаются, что это – первый шаг к потере островов:

"Была у зайца избушка лубяная, а у лисы ледяная..." – намекает подписчик RT на исход известной русской народной сказки.

"Курилы хотят слить. Мало того, что ресурсы разворовывают, так еще и территории разбазаривают", – ругается другой.

Но многие, напротив, верят, что сотрудничество пойдет Курилам на пользу:

"Давно пора там человеческую жизнь наладить, а то медпункт на одном острове, сортир на втором, милиция на третьем, да еще катер не каждый день ездит", – указывает читатель.

Ранее стало известно, что первая экскурсия японцев на Курилы сорвалась.

Николай ВИКТОРОВ
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