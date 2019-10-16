Ради мирного договора с Токио Москва должна признать ошибки Сталина

Россия должна публично извиниться за военную операцию СССР против Японии в 1945 г. и интернирование японских военнопленных. Без этого развитие японско-российского сотрудничества невозможно, настаивают в Токио.

Токийская газета Sankei Shimbun вспомнила разгром японской армии во Второй мировой войне неслучайно. На Ялтинской конференции в феврале 1945 г. Иосиф Сталин пообещал другим лидерам антигитлеровской коалиции – Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю – выступить на стороне союзников против Японии. Взамен Москве возвращался юг Сахалина, потерянный в результате Русско-японской войны 1904-1905 г.г., и Курильские острова.

В результате 9 августа 1945 г. советские войска начали Маньчжурскую операцию против японской Квантунской армии, освободив часть Китая, Монголии, Кореи. Пленные были вывезены в Сибирь, многие не выдержали дороги и холодного климата.

Сейчас Москва и Токио работают над мирным договором, который так и не был заключен между странами после Второй мировой войны. Некоторые японские политики считают, что подписание документа возможно только после того, как РФ отдаст Японии Курильские острова. Теперь прозвучал новый ультиматум: для искреннего сотрудничества с Токио Москве "необходимо признать ошибку, которая заключалась в нападении на Японию", передает "Царьград".