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Аномальная жара в Токио может внести коррективы в олимпийский график. Ряд соревнований могут перенести в более прохладные регионы.
Например, в город Саппоро, передает японское агенство Киодо. Однако мэр японской столицы Юрико Коикэ присмотрел более удобное для турнира по спортивной ходьбе и марафона место. Он предложил не списывать со счетов северные острова.
Так в Стране восходящего солнца называют южные Курилы. Правда, заявление градоначальника было сделано в шутку.
"Ну, если говорить о прохладном месте, то как насчет проведения [спортивных мероприятий] на северных территориях?" – приводит слова Коикэ ТАСС, ссылаясь на японское СМИ.
Напомним, летом 2020 года Токио примет ХХХII Олимпийские игры. Они пройдут с 24 июля по 9 августа.
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