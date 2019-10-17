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Японцы пригласили олимпийцев на Курилы

Японцы пригласили олимпийцев на Курилы
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Мэр Токио предложил провести ряд соревнований Игр-2020 на российских островах

Аномальная жара в Токио может внести коррективы в олимпийский график. Ряд соревнований могут перенести в более прохладные регионы.

Например, в город Саппоро, передает японское агенство Киодо. Однако мэр японской столицы Юрико Коикэ присмотрел более удобное для турнира по спортивной ходьбе и марафона место. Он предложил не списывать со счетов северные острова.

Так в Стране восходящего солнца называют южные Курилы. Правда, заявление градоначальника было сделано в шутку. 

"Ну, если говорить о прохладном месте, то как насчет проведения [спортивных мероприятий] на северных территориях?" – приводит слова Коикэ ТАСС, ссылаясь на японское СМИ. 

Напомним, летом  2020 года Токио примет ХХХII Олимпийские игры. Они пройдут с 24 июля по 9 августа. 

Ксения АНДРЕЕВА
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