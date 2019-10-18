Россия раскритиковала шутку японцев про Курилы

Политика не должна вмешиваться в спорт

Посольство России в Японии прокомментировало предложение губернатора Токио Юрико Коикэ провести часть Олимпийских игр 2020 года на Курильских островах. Российские дипломаты уверены: у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом, и российские южные Курилы к ним не относятся.

"Спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных "шуток",

– добавили они на странице в Facebook.

Ранее Юрико Коикэ в шутку предложила провести Олимпийские игры на "северных территориях" – так в Японии называют южные Курильские острова. Губернатор Токио выступила с таким заявлением после того, как Международный олимпийский комитет и Оргкомитет Олимпиады-2020 решили перенести из Токио марафон и соревнования по спортивной ходьбе легкоатлетической программы Олимпиады в Саппоро, сообщает "360".

