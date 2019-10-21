СМИ узнали о болевой точке России в отношении сохранения своей территориальной целостности

Япония уже не раз была близка к тому, чтобы вернуть так называемые "северные территории", однако Токио не смог воспользоваться выпавшими шансами. Все они связаны с моментами, когда Россия была ослаблена. Об этом пишет японское издание Sankei Shimbun.

Автор статьи делает экскурс в историю вопроса и приходит к выводу, что после распада Советского Союза в 1991 г. у правительства Страны восходящего солнца на фоне сокращения территории России и ее населения появились все шансы вернуть четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, поскольку Москва якобы стала подходить к этой теме по-другому.

"Она (РФ) перерастала быть лидером для стран Восточной Европы. Стремительные перемены, вызванные демократизацией и либерализацией экономики, повергли жизнь россиян в хаос", – отмечает автор, как бы пытаясь доказать, почему российская сторона готова была пойти на уступки.

По его мнению, японская сторона также "реагировала мягко на смягчившуюся со времен СССР Россию". В качестве примера "мягкости" Москвы он привел согласие президента РФ Бориса Ельцина рассмотреть идею Токио признать административные права России на четыре острова, проведя границу севернее Южных Курил. План не был осуществлен из-за смены руководства в самой Японии.

С приходом к власти в РФ Владимира Путина, считает автор статьи, у Токио снова появились шансы на решение островного вопроса, причем "северные территории" были близко как никогда" в 2001-ом после встречи российского лидера с тогдашним премьер-министром Японии Ёсиро Мори.

Но и в тот момент что-то явно пошло не так, если иметь в виду, что за годы президентства Путин встречался с нынешним главой японского кабмина Синдзо Абэ уже 27 раза. А воз и ныне там.

"Правительство Японии перестало говорить о том, что четыре острова являются исконно японской территорией, и это также усилило беспокойство. Есть и следующее мнение: "Сейчас не надо суетиться. Нужно дождаться, когда Россия ослабнет", – говорится в материале.

Автор подчеркивает: "Действительно, острова становились более досягаемыми, когда Россия слабела", а переговоры в формате ""Хасимото – Ельцин" и "Мори – Путин" отражают это".

По мнению издания, в том, что стороны до сих пор не пришли к договоренностям, виноват сам Токио, т.к. "Япония самоустранилась из-за того, что правительство не было стабильным".

