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Японцы пожалели о предложении по Курилам

Японцы горько пожалели о предложении по Курилам
Фото: www.globallookpress.com
Высказывания по поводу островов признали неуместными

Российско-японские отношения и территориальный спор между ними – не та тема, на которую можно шутить. Об этом заявил советник премьер-министра Синдзо Абэ, депутат японского парламента Мунэо Судзуки.

Он раскритиковал предложение губернатора Токио Юрико Коикэ перенести часть соревнований Олимпиады-2020 на Курильские острова.

"Эти слова заслуживают сожаления и не являются уместными", – приводит ТАСС мнение парламентария.

Ранее губернатор Токио отметила, что участникам состязаний по некоторым видам спорта будет не очень комфортно выступать летом в условиях жаркого климата, и предложила перенести марафон и спортивную ходьбу на Курилы. Позже в Японии оправдались, что это была шутка, но такой юмор оценили не все. В частности, в МИД РФ указали, что спорт не должен быть поводом для конфронтационных высказываний даже в шутку.

Очередные летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. 

Николай ВИКТОРОВ
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