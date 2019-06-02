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Россия рискует пролететь мимо Олимпиады в Токио

Фото: www.globallookpress.com
Британские СМИ, ссылаясь на источники в Олимпийском комитете, заявили о допинг-проблемах российской команды

Россию могут исключить из участников Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио, из-за нарушений антидопинговых правил. Об этом написало британское издание The Sunday Times. В статье журналисты ссылаются на якобы имеющиеся источники в Олимпийском комитете.

Отмечается, что основным фигурантом допингового скандала является российский прыгун в высоту Данил Лысенко. В прошлом году этого спортсмена не допустили до участия в чемпионате Европы по легкой атлетике из-за проблем с допинг-контролем.

По мнению британского издания, "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту".

Как утверждают авторы, если нарушения Лысенко, являющегося претендентом на медали в Токио, будут доказаны -– это повлечет и отстранение всей команды России от Игр.

На появившиеся слухи оперативно ответил  глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, который призвал не впадать в панику.

"Комментировать британские СМИ смысла нет, спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (ИААФ), на которых должна обсуждаться тема статуса российской легкой атлетики",-– заявил он.

Поздняков, как сообщает Sportbox.ru, добавил, что ему известна позиция МОК: " российская команда примет участие в Играх в Токио".



Андрей ДОВЛАТОВ
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