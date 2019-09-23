WADA может лишить сборную РФ Летних игр-2020 по независящим от атлетов причинам

Члены национальной команды России рискуют оказаться под санкциями со стороны международных федераций по причинам, к которым не имеют отношения. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

По его словам, сейчас сложилась "очень серьезная ситуация" для участия россиян на Олимпиаде в Токио в 2020 г. из-за того, что на основе доклада Комиссии по соответствию РУСАДА Исполком WADA назначил рассмотрение вопроса о статусе Российского антидопингового агентства по ускоренной процедуре.

"Мы большое количество дипломатических усилий затратили на то, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества, а российским спортсменам – право выступать на олимпийских соревнованиях без каких-либо ограничений. Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем", – говорится в заявлении Позднякова, распространенном на сайте ОКР.

Президент комитета выразил надежду на то, что уполномоченные люди займутся этой проблемой и оперативно разберутся с фактурой, на которой основаны вопросы WADA, и дадут "убедительные ответы".

Ранее сегодня стало известно, что Исполком Всемирного антидопингового агентства получил обновленную информацию об анализе данных из московской лаборатории, который выявил расхождения в документах.

"Если мошенничество … будет доказано, это может привести к новым санкциям против России", – цитирует телеканал "360" западные СМИ.

