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WADA выявила нарушения в России

Снова без Олимпиады: WADA выявила нарушения в России
Фото: www.globallookpress.com
На оправдание у Москвы есть три недели

Летняя Олимпиада-2020 в Токио может пройти мимо российской сборной. Комитет WADA по соответствию, проверявший Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), выявил подтасовку данных в московской лаборатории. В результате вновь возник вопрос о допуске спортсменов из РФ к международным соревнованиям.

"17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям всемирного антидопингового кодекса", – цитирует "Р-Спорт" заявление WADA.

Впрочем, еще не все потеряно. У Москвы есть 3 недели, чтобы оправдаться. Это подтвердил председатель института Национальных антидопинговых организаций Майкл Аск, передает РИА ФАН.

Фото: Imago/TASS

В России заявляют, что за выделенный срок подготовят ответ, в котором докажут что не проводили никаких манипуляций с анализами спортсменов, хранящимися в Московской лаборатории.

"WADA дала российской стороне три недели для дачи объяснений по поводу якобы имеющих место изменений в базе данных московской лаборатории. Такой ответ будет представлен", – приводит "Вечерняя Москва" слова председателя наблюдательного совета РУСАДА Александра Ивлева.

Летом комиссия WADA сообщила, что у нее есть основания подозревать в приеме запрещенных препаратов около 300 атлетов из России.

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