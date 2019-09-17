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Российскую биатлонистку дисквалифицировали на полтора года

Отстрелялась: российский биатлон потерял спортсменку из-за допинга
Фото: www.globallookpress.com
Сезон еще не стартовал, а сборная РФ уже лишилась представительницы женской команды

Член национальной команды по биатлону Маргарита Васильева отлучена от большого спорта на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка должна вернуть €1 тыс. призовых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU).

Отмечается, что биатлонистка наказана за систематический пропуск тестирования на допинг вне соревнований. Комиссию не убедили оправдания Васильевой о случайном характере не уведомления о своем местонахождении.

Вердикт вынесен 17 сентября и именно с этого дня идет отсчет срока дисквалификации атлетки. Свою спортивную карьеру Васильева сможет продолжить в марте 2021 года. Тогда ей будет 29 лет.

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын в комментарии РИА "Новости" сказал, что ему ничего неизвестно о дисквалификации спортсменки.

Напомним, Васильева в прошлом сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в немецком Оберхофе в январе этого года в составе национальной сборной она заняла первое место в эстафете. В личных кубковых гонках биатлонистка пока особого успеха не имеет, ее лучший результат – 13 место в спринте на этапе в Поклюке в декабре 2018-го.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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