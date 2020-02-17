Велогонщик на четыре года отлучен от соревнований

За нарушение антидопинговых правил наказан наш велогонщик Евгений Кудрявцев. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.

Отмечается, что в крови атлета обнаружено запрещенное вещество, какое именно не уточняется.

Кудрявцева дисквалифицировали на четыре года, срок наказания отчитывается с 18 июля 2019-го.

По информации RT, 38-летний велогонщик является кандидатом в мастера спорта.

В прошедшие выходные неприятные известия пришли из стана наших биатлонистов – в СБР уведомили о наложении санкций в отношении Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на нарушения антидопинговых правил. Спортсмены дисквалифицированы на два года.

Со дня вердикта – 15 февраля – у них есть 21 день для обжалования решений в Спортивном арбитражном суде. Однако если CAS останется непреклонным, то из-за Устюгова Россия потеряет золото Олимпиады в Сочи в мужской эстафете и, таким образом, лишится первого места в общекомандном зачете Игр-2014.

Норвежские биатлонисты уже примеривают бронзовые медали сочинского ристалища, тогда они заняли четвертое место. Вторыми были немцы, третью строчку заняли австрийцы.

Напомним, сам Устюгов уже ушел из профессионального спорта.