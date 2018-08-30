На Шипулина возвели напраслину

Сегодня в СМИ просочилась информация о выявленных Международным союзом биатлонистов четырех стреляющих лыжников из России, нарушивших антидопинговые правила. В различных медиа тут же распространили информацию, что среди нарушителей якобы фигурирует олимпийский чемпион Антон Шипулин. Однако эти данные оказалась лживыми.

Фамилии Шипулина нет в списке тех спортсменов, в отношении которых Союз биатлонистов России получил письмо от IBU по подозрению в возможном нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщили РИА "Новости" два источника, знакомые с ситуацией и не связанные друг с другом.

Позже имена вероятных нарушителей таки просочились в СМИ. Ими оказались олимпийские чемпионы Светлана Слепцова, Евгений Устюгов, а также Александр Печенкин и Александр Чернышов.

На защиту Слепцовой встал ее бывший тренер Валерий Медведцев.

"Я уже полтора года не интересуюсь биатлоном, даже не смотрю его, поэтому это меня не касается. Могу лишь сказать, что при мне это было исключено. У меня она вызывала доверие, поэтому я с ней и работал", – прокомментировал он ТАСС обрушившийся на наших спортсменов новый допинговый скандал.

При этом необходимо отметить, что двукратный олимпийский чемпион Устюгов завершил карьеру после Игр 2014 года в Сочи. Победившая в эстафете на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере Слепцова ушла из спорта после летнего чемпионата мира по биатлону 2017 года. На тех соревнованиях она выиграла три золотые медали. Печенкин – чемпион Европы 2015 г. и двукратный победитель Универсиады, а Чернышов – многократный призер чемпионатов России по летнему биатлону в эстафете, на международной арене высоких результатов не добивался.

Сегодня целый день специалисты выдвигают разные версии предстоящего скандала. Некоторые увидели в этом дурной сигнал для отечественного биатлона в преддверии конгресса IBU, который намечен на 7 сентября. На нем планируется рассмотреть вопрос восстановления СБР в организации, а также должны пройти выборы ее руководства.

"Все это – намеренная попытка подлить масла в огонь перед выборами, провокация и нагнетание обстановки. "Доброжелателей", не желающих иметь в руководстве IBU россиян и мечтающих выставить нас в негативном свете на фоне других стран, предостаточно – чехи, австрийцы, канадцы, американцы", – такова цель нынешнего вброса, считает двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев.

С этой точкой зрения согласен и известный телекомментатор, большой поклонник биатлона Дмитрий Губерниев.

"Мы привыкли, что перед важными событиями происходят подобного рода вещи. Увы, это данность. Коль скоро, в начале сентября пройдет важное биатлонное мероприятие, мы предполагали, что может возникнуть коллизия. Я примерно предполагаю, про кого идет речь и хочу сказать: в очередной раз российскому биатлону мало не покажется. К сожалению, с учетом того, что нас ждет – восстановления и так далее – у меня весьма тревожные ожидания", – рассказал Губерниев порталу Sports.ru.

Радикально к вопросу подошел постоянный критик действующего СБР четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, предложивший вообще Россию "выгнать из мирового биатлона". По его словам, он не раз пытался повлиять на ситуацию, однако к нему не прислушивались нынешние руководители СБР. Также титулованный чемпион отверг теорию о том, что происходящее имеет политический контекст.

"Когда говорят про политический заказ – это все ерунда. Много лет назад, выступая перед олимпийским собранием, я говорил: "Настанет день, когда мы опозоримся на весь мир". Он настал", – резюмировал специалист в комментарии "Советскому спорту".

С учетом того фактора, что из России пачками бегут биатлонисты под знамена других стран, зачастую прямых наших конкурентов, новый удар может реально подкосить всю национальную сборную. А ведь сезон уже не за горами – кубок мира стартует 30 ноября 2018-го.

