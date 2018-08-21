Российский биатлон несет колоссальные потери

Стреляющие лыжники массово бегут из страны по причине кучности в национальной сборной

Отечественный биатлон продолжает терять профессиональные кадры. Сегодня выяснилось, что еще три наших спортсмена решили сменить спортивное гражданство – Екатерина Шумилова, Павел Магазеев и Анастасия Толмачева. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Молдовы Иван Флорян. Таким образом, россияне намерены выступать за национальную сборную страны, которая в мировом рейтинге вообще нигде не фигурирует.

"Пока у нас не готовы все документы, чтобы они могли начать выступать за Молдавию, но этот процесс идет. Думаю, в этом году пройдет согласование этого вопроса с СБР. Пока у нас на национальном уровне нет документов, чтобы можно было начать процедуру", – цитирует Sport24 Флоряна.

По его словам, в настоящее время российские биатлонисты не имеют права официально выступать за цвета молдавского флага.

"Они еще не авторизированы за Молдавию. Они не имеют всех нужных документов, чтобы выступать за Молдавию. Это был неофициальный старт (речь идет о летнем чемпионате по биатлону в Польше). Просто они хотели выступить, но они не выступали официально за Молдавию, просто выступили для практики", – отметил Флорян.

Накануне отечественные спортивные СМИ с удивлением сообщили, что россияне Шумилова, Магазеев и Толмачева приняли участие в чемпионате Польши по летнему биатлону в Душниках-Здруй в составе команды Молдавии. При этом Шумилова последний раз выступала за сборную России на этапе Кубка мира в финском Контиолахти в 2017 году. Спортсменка является чемпионкой Европы 2015-го. А Магазеев с Толмачевой ранее вообще в национальную команду не вызывались.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев , комментируя "побег" соотечественников в чужой стан биатлонистов заявил, что не получал официальных писем ни из Кишинева, ни от самих спортсменов.

Для процедуры перехода в иную сборную атлетам или их тренерам необходимо обратиться в федерацию спорта. Но у России есть право наложить на биатлонистов карантин.

"Речь идет о тех спортсменах, которых в сборной страны все равно нет, даже в резервных списках", – сказал РИА ФАН Драчев.

Агентство напоминает, что агент Шумиловой уже говорил, что 31-летняя спортсменка приняла решение прекратить выступления за сборную РФ еще в мае.

Ранее 2 августа российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко приняли решение выступать на международных соревнованиях под флагом Украины. Тогда в Федерации биатлона страны заявили, что родители спортсменок – украинцы.

Очередную потерю жестко прокомментировал "Советскому спорту" легендарный четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов: "Просто от сегодняшней ситуации в российском биатлоне бегут. Один тренер уехал в Канаду, второй – в Корею, бросив национальную команду, потому что не верят в новое руководство. Я ошибся в Драчеве, считал, что он работал здорово, поэтому решил поддержать. А он всех разогнал, набрал безграмотных и бездарных людей".

По его мнению, в СБР сейчас творится полный бардак, и нынешнее бегство россиян не последнее, в том числе и из тренерского состава.

Ну, а для любителей биатлона напоминаем, что сегодня в чешском Нове Место стартует летний чемпионат мира по биатлону, как среди юниоров, так и основных команд.

