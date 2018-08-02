Их могут отлучить от соревнований

Несколько лет карантина Бех и Рассказовой не помешают, считает член правления Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов. Москаленко эта участь минует, поскольку девушка не успела "засветиться" в сборной России.

Неважно как, но трио перебежчиц должно поплатиться за смену спортивного гражданства, заявил представитель СБР. "Вариантов развития ситуации сейчас два. После того, как нам поступит официальный запрос, соберется правление, на котором каждый выскажет свое мнение по этому вопросу и будет принято решение. Мое отношение к этому отрицательное, я за карантин", – цитирует Нуждова ТАСС.

Накануне стало известно, что, получив отказ от Белорусской федерации биатлона, три наши спортсменки променяли российскую сборную на украинскую. Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко "перетащили" в Незалежную своего наставника Илью Лопухова.

Звезд с неба вышеперечисленные скиталицы не снимали, поэтому потеря России не велика. Однако их уход по-английски в национальной федерации биатлона восприняли как хамство.

"Они были у нас в списке, ушли неофициально и никакого разрешения на переход не получали. Молча, тихо собрались и поехали. Не могу назвать это потерей, в юниорах у нас много достойных спортсменов, просто считаю, что они поступили непорядочно. У меня даже не укладывается в голове, как можно было просто так взять и уехать", – возмутился старший тренер сборной России по резерву Николай Большаков.

Переход именно в сборную Украины стал для российской стороны ножом в спину, учитывая, что у сбежавших биатлонисток имелись места в команде.

Впрочем, Бех, Рассказова и Москаленко далеко не первые "предатели" в биатлоне. Истории известны и другие имена променявших родину на страну-соседку. Хотя переезд и не принес им славы и громких побед.

Но надо признать, что среди уехавших из России есть и олимпийские чемпионки. К примеру, Дарья Домрачева и Анастасия Кузьмина. Однако они получили спортивное гражданство не в Незалежной, а в Белоруссии и Словакии.