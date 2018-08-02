Побег российских биатлонистов на Украину вызвал бурю в Сети

Неоднозначный шаг спортсменок вызвал шквал негативных эмоций

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал в среду, что три российские биатлонистки будут выступать за команду Незалежной. Вместе с Екатериной Бех, Анастасией Рассказовой и Оксаной Москаленко в украинской сборной будет работать и их тренер Илья Лопухов.

Интернет-пользователи бурно прореагировали на эту новость. "Три российские биатлонистки и их российский тренер сбежали в Беларусь, там их не взяли. Теперь лезут в Украину. Тов Брынзак, надо воспитывать свою молодежь! Не можете организовать, идите в отставку!" – написал один разгневанный комментатор. "Неужто у соседей с юниорами беда, что уже чужих подтягивают?)" – ехидно поинтересовался другой. "Нож в спину", – расстроился болельщик. "Съедят вместе с лыжами", – сочувствует какой-то любитель черного юмора. "Печально! Может воздух в России будет чище?" – задается вопросом еще один. "Их выбор, имеют право, просто потом пусть не обижаются, если очень многие россияне скажут им много нелицеприятного", – философски подытожил пользователь с ником Mircar (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

О переходе российских спортсменок в сборную Украины стало известно 1 августа, напоминает URA.RU. Это не первые россияне в команде Незалежной. В мае 2018 г. главным тренером украинской женской команды стал российский специалист Андрей Прокунин, работавший ранее в Южной Корее, сообщает сайт "Комсомольская правда".