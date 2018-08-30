Российские биатлонисты вновь попались на допинге

Среди обвиняемых Шипулин и Устюгов

Нарушение антидопинговых правил приписывается четырем бывшим и действующим спортсменам, заявили в Союзе биатлонистов России.

Их фамилии не называются, но отмечается, что информация, которую предоставил IBU в отношении биатлонистов и их тренеров, будет тщательно проверена. В течение 14 дней обвиненные в употреблении запрещенных веществ спортсмены решат, примут ли они выводы WADA.

"Обращаем внимание всех заинтересованных лиц на то, что трое из четырех указанных в письме биатлонистов завершили спортивную карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе национальной команды страны", – говорится в заявлении.

Как сообщил в своем Telegram-канале спортивный журналист Андрей Митьков, в число подозреваемых попали Антон Шипулин и Евгений Устюгов.

"В их числе – двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, олимпийский чемпион, наше биатлонное фсё Антон Шипулин... Всего в этом списке – 20 фамилий биатлонистов, но перед Конгрессом IBU достали самые громкие", – написал он.

Сам Устюгов заявил изданию "Чемпионат", что он ничего не знает об обвинениях в свой адрес.

"Пока я ничего не знаю на эту тему. Почему подозрения появились сейчас, спустя четыре года после завершения мной карьеры?" – сказал он, подчеркнув, что антидопинговые пробы хранятся восемь лет и вскрыть их имеют право в любой момент.

Бывший первый вице-президент Международного союза биатлонистов, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отказался конкретизировать, кого из российских спортсменов заподозрили, но отметил, что знает все фамилии.

"Я не буду конкретизировать, но я знаю всех четверых. Скоро всё узнаете сами <…> Никто не реагирует. Президент признал, что у нас есть проблемы с допингом только после того, как ему донесли правдивую информацию по моей просьбе", – заявил он.