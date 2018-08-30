Как россиян втянули в допинговый скандал

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Российский биатлон в последнее время переживает не лучшие времена. WADA сразу после Олимпиады в Сочи обвинило наших спортсменов в применении запрещенных препаратов. При этом никаких доказательств до сих пор не предоставлено.
В организации заявили о причастности четырех биатлонистов сборной России к допинг-скандалу. По сообщениям СМИ речь идет о Евгении Устюгове, Светлане Слепцовой, Александре Печенкине и Александре Чернышеве. При этом ранее WADA обвинило Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову в употреблении допинга.
Из-за этого скандала Союз биатлонистов России (СБР) выгнали из международной организации IBU.
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