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Как россиян втянули в допинговый скандал

Ольга Зайцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh Антон Шипулин. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Евгений Устюгов. Фото: GLOBAL LOOK press/Shen Hong
Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix Светлана Слепцова. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh
продолжениеПод российский биатлон подложили бомбу
Атлетов продолжают бездоказательно обвинять в нечестных победах на Олимпиадах

Российский биатлон в последнее время переживает не лучшие времена. WADA сразу после Олимпиады в Сочи обвинило наших спортсменов в применении запрещенных препаратов. При этом никаких доказательств до сих пор не предоставлено.

В организации заявили о причастности четырех биатлонистов сборной России к допинг-скандалу. По сообщениям СМИ речь идет о Евгении Устюгове, Светлане Слепцовой, Александре Печенкине и Александре Чернышеве. При этом ранее WADA обвинило Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову в употреблении допинга.

Из-за этого скандала Союз биатлонистов России (СБР) выгнали из международной организации IBU.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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