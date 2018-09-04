Устюгов стал очередной жертвой россказней Родченкова

В отношении двукратного олимпийского чемпиона началось расследование. Международный союз биатлонистов (IBU) ему приписывает нарушения антидопингового устава. Такое заявление сделал сам Евгений Устюгов, подчеркнув, что Союз биатлонистов России (СБР) отвернулся от него.

Туда в конце лета попала информация о том, что IBU подозревает четырех российских спортсменов в употреблении допинга. Трое из списка уже закончили карьеру, один биатлонист больше не отстаивает честь страны. Позже стало известно, что один из "подозреваемых" – Устюгов.

По его словам, обвинения IBU "смешные", основываются лишь на россказнях Родченкова. На них он обязан отреагировать в течение двух недель. Устюгов признался, что поначалу искал защиты в СБР, но безуспешно.

"Неделю провели в консультациях и поисках поддержки. В СБР, к сожалению, мне дали понять, что не готовы нам помогать. Мы обратились за помощью к нашему руководству, к [Михаилу] Прохорову и [Сергею] Кущенко, которые всегда нас поддерживали. Сейчас идут консультации с адвокатами из очень авторитетной компании", – цитирует Устюгова РИА "Новости".

Спортсмен не намерен отступать, поскольку все его допинг-тесты были чистыми и сдавались по правилам.

"Без вариантов, я буду защищать свое имя, – пообещал биатлонист. – Очень рассчитываю, что и новый состав IBU не отступит от принципов справедливости".