Травлю спортсменов из РФ довели до абсурда

Биатлонист Александр Чернышов получил уведомление от Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что он обвиняется в приеме запрещенных препаратов. Поводом для этого послужила допинг-проба спортсмена, в которой – внимание! – указана нулевая концентрация запрещенных веществ.

"Ваша проба мочи была отобрана 17 июля 2014 г., – сообщили Чернышову в официальном письме. – Согласно отчету тестирования в ADAMS результаты анализов вашей пробы были следующими: никакой запрещенной субстанции или запрещенных методов, или их метаболитов, маркеров обнаружено не было", – приводятся данные лабораторной проверки.

Но далее – полный абсурд: "Однако данные Московской лаборатории LIMS относительно вашей пробы называют запрещенную субстанцию ЭПО (эритропоэтина) в вашей пробе А (указанная концентрация – 0 нг/мл)", – цитирует "Спорт24" сообщение чиновников IBU.

И на этом основании, со ссылкой на стандарты WADA, федерация биатлонистов была проинформирована о том, что Чернышов провалил допинг-контроль.

Сам 25-летний спортсмен, мягко говоря, в шоке: "Я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов! Никогда не уклонялся от сдачи допинг-тестов. Все мои допинг пробы – чистые!" – написал он в Instagram, отметив, что ему сейчас "до обидного смешно".

Чернышов предположил, что причина обвинений кроется в упоминании его имени информатором WADA Родченковым. Поскольку никаких доказательств вины спортсмена найти не удалось, и была притянута за уши нулевая проба.

"Если ты спортсмен из России, то у тебя найдут допинг, даже если в пробе его 0 нг/мл", – прокомментировали происходящее подписчики Чернышова.

Александр Чернышов – чемпион России по биатлону в суперспринте 2016 г., чемпион мира среди юниоров 2011 года.

Ранее в нарушении антидопинговых правил обвинили именитого российского биатлониста Евгения Устюгова.