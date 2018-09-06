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Биатлониста Чернышова обвинили за нулевое содержание допинга

Александр Чернышов. Фото: vk.com/pepsi4ok
Травлю спортсменов из РФ довели до абсурда

Биатлонист Александр Чернышов получил уведомление от Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что он обвиняется в приеме запрещенных препаратов. Поводом для этого послужила допинг-проба спортсмена, в которой – внимание! – указана нулевая концентрация запрещенных веществ.

"Ваша проба мочи была отобрана 17 июля 2014 г., – сообщили Чернышову в официальном письме. – Согласно отчету тестирования в ADAMS результаты анализов вашей пробы были следующими: никакой запрещенной субстанции или запрещенных методов, или их метаболитов, маркеров обнаружено не было", – приводятся данные лабораторной проверки.

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Но далее – полный абсурд: "Однако данные Московской лаборатории LIMS относительно вашей пробы называют запрещенную субстанцию ЭПО (эритропоэтина) в вашей пробе А (указанная концентрация – 0 нг/мл)", – цитирует "Спорт24" сообщение чиновников IBU.

И на этом основании, со ссылкой на стандарты WADA, федерация биатлонистов была проинформирована о том, что Чернышов провалил допинг-контроль.

Сам 25-летний спортсмен, мягко говоря, в шоке: "Я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов! Никогда не уклонялся от сдачи допинг-тестов. Все мои допинг пробы – чистые!" – написал он в Instagram, отметив, что ему сейчас "до обидного смешно".

Чернышов предположил, что причина обвинений кроется в упоминании его имени информатором WADA Родченковым. Поскольку никаких доказательств вины спортсмена найти не удалось, и была притянута за уши нулевая проба.

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Я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов! Никогда не уклонялся от сдачи допинг-тестов. Все мои допинг пробы - ЧИСТЫЕ!! Все доводы WADA и МОК состоят в том, что моя фамилия фигурирует в каких-то переписках Родченкова...Для них это весомый аргумент... До обидного смешно. Полный абсурд и провокация!! И самое ужасное то, что никто из обвинителей не будет наказан за свою клевету и ложь. Спасибо другу @trifanov за поддержку! Благодаря тебе люди знают правду!! #0нанограммов

Публикация от Alexander Chernyshov (@pepsi4ok)

"Если ты спортсмен из России, то у тебя найдут допинг, даже если в пробе его 0 нг/мл", – прокомментировали происходящее подписчики Чернышова.

Александр Чернышов – чемпион России по биатлону в суперспринте 2016 г., чемпион мира среди юниоров 2011 года.

Ранее в нарушении антидопинговых правил обвинили именитого российского биатлониста Евгения Устюгова.

Николай ВИКТОРОВ
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