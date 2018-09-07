Родченков вмешался в судьбу биатлонистов
Федерация биатлонистов России остается в мировом спорте "на птичьих правах". В пятницу, 7 сентября, на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в Хорватии большинство делегатов проголосовало против возвращения РФ полноценного членства в организации.
Это было сделано из-за все тех же обвинений информатора WADA Григория Родченкова, из-за которых страдает весь российский спорт последние два года.
По теме
- Российского биатлониста обвинили за нулевое содержание допинга
- Шведский биатлонист призвал наказать россиян за допинг
- химик-аналитик, специалист по анализу биологических образцов и выявлению допинга Григорий Михайлович Родченков
"Перед голосованием был представлен доклад, в котором приводились слова Родченкова о том, что бывший президент СБР Александр Тихонов рассказывал кому-то из наших руководителей, что Россия передавала большие деньги для президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря IBU Николь Реш, чтобы они замяли допинговые скандалы", – рассказал ТАСС член российской делегации, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов.
Он сообщил, что после этого в зале заседаний поднялся гул. Итог голосования – 20 делегатов за восстановление СБР в правах, 29 – против.
Впрочем, на выступлениях российских биатлонистов это мало скажется. "Сборная России будет участвовать в международных соревнованиях по биатлону на текущих условиях – под российским флагом и с сохранением квоты", – указано в решении.
Но выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы IBU и – главное – проводить международные соревнования по биатлону, а также голосовать по другим вопросам РФ не сможет.
Ранее стало известно, что под подозрением в приеме запрещенных препаратов находится более 60 российских биатлонистов. В частности, в список нарушителей допинг-правил попали Светлана Слепцова, Евгений Устюгов, Александр Печенкин и Александр Чернышов, напоминает URA.RU.
Меркель встала на сторону России в Сирии
Политик поддержала действия Москвы в САР, несмотря на противоположную позицию США
Россия больше не нужна: украинцы нашли газовый запас в стране
Киев обманывает население, чтобы отвлечь от проблем с "голубым топливом"
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украинцы требуют изгнать из страны пиратов МВФ
- Киев обнаружил "крымское оружие" в Донбассе
- Украина отдаст Донбасс России
НЛО
- Пришельцы нападут на Землю с Луны
- Пришельцы создадут из людей лекарства
- Разлетались: инопланетяне зачастили в США
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина