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Родченков вмешался в судьбу биатлонистов

Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix
Федерацию РФ отказались восстанавливать в правах

Федерация биатлонистов России остается в мировом спорте "на птичьих правах". В пятницу, 7 сентября, на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в Хорватии большинство делегатов проголосовало против возвращения РФ полноценного членства в организации.

Это было сделано из-за все тех же обвинений информатора WADA Григория Родченкова, из-за которых страдает весь российский спорт последние два года.

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"Перед голосованием был представлен доклад, в котором приводились слова Родченкова о том, что бывший президент СБР Александр Тихонов рассказывал кому-то из наших руководителей, что Россия передавала большие деньги для президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря IBU Николь Реш, чтобы они замяли допинговые скандалы", – рассказал ТАСС член российской делегации, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов.

Он сообщил, что после этого в зале заседаний поднялся гул. Итог голосования – 20 делегатов за восстановление СБР в правах, 29 – против.

Впрочем, на выступлениях российских биатлонистов это мало скажется. "Сборная России будет участвовать в международных соревнованиях по биатлону на текущих условиях – под российским флагом и с сохранением квоты", – указано в решении.

Но выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы IBU и – главное – проводить международные соревнования по биатлону, а также голосовать по другим вопросам РФ не сможет.

Ранее стало известно, что под подозрением в приеме запрещенных препаратов находится более 60 российских биатлонистов. В частности, в список нарушителей допинг-правил попали Светлана Слепцова, Евгений Устюгов, Александр Печенкин и Александр Чернышов, напоминает URA.RU.

Фоторепортаж
Как россиян втянули в допинговый скандал
Ольга Зайцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh Антон Шипулин. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Евгений Устюгов. Фото: GLOBAL LOOK press/Shen Hong
Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix Светлана Слепцова. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh
Николай ВИКТОРОВ
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