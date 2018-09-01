Шведский биатлонист призвал наказать россиян за допинг

Спортсмен недоволен, что наши атлеты якобы побеждают за счет запрещенных веществ

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон считает, что Союз биатлонистов России (СБР) не стоит восстанавливать в правах за якобы употребление спортсменами запрещенные препараты.

"Там (на конгрессе IBU) будет голосование по восстановлению СБР. Но русские ничего не сделали для этого. Не вижу никакой причины, чтобы их восстановили", – написал швед в Twitter.

Также Самуэльссон добавил, что новому президенту международной организации стоит действовать жестче по отношению к странам, замешанных в допинг скандалах.

Ранее швед неоднократно призывал бойкотировать соревнования в России.