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Шведский биатлонист призвал наказать россиян за допинг

Фото: GLOBAL LOOK press/Kalle Parkkinen
Спортсмен недоволен, что наши атлеты якобы побеждают за счет запрещенных веществ

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон считает, что Союз биатлонистов России (СБР) не стоит восстанавливать в правах за якобы употребление спортсменами запрещенные препараты.

"Там (на конгрессе IBU) будет голосование по восстановлению СБР. Но русские ничего не сделали для этого. Не вижу никакой причины, чтобы их восстановили", – написал швед в Twitter.

Также Самуэльссон добавил, что новому президенту международной организации стоит действовать жестче по отношению к странам, замешанных в допинг скандалах.

Ранее швед неоднократно призывал бойкотировать соревнования в России.

Фоторепортаж
Как россиян втянули в допинговый скандал
Ольга Зайцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh Антон Шипулин. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Евгений Устюгов. Фото: GLOBAL LOOK press/Shen Hong
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Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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