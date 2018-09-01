Шведский биатлонист призвал наказать россиян за допинг

Здоровье
- Названа главная опасность диеты
- Отпуск спасет от ранней смерти
- Шашлыки оказались опасны для здоровья
774 новости
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон считает, что Союз биатлонистов России (СБР) не стоит восстанавливать в правах за якобы употребление спортсменами запрещенные препараты.
"Там (на конгрессе IBU) будет голосование по восстановлению СБР. Но русские ничего не сделали для этого. Не вижу никакой причины, чтобы их восстановили", – написал швед в Twitter.
Также Самуэльссон добавил, что новому президенту международной организации стоит действовать жестче по отношению к странам, замешанных в допинг скандалах.
Ранее швед неоднократно призывал бойкотировать соревнования в России.
Инопланетяне хотят избежать столкновения с Землей
Олимпийский чемпион присоединился к Гамовой в критике спорного решения Минспорта