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Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) запретил России принимать спортивные соревнования по этому виду спорта из-за допингового скандала и отсутствия аккредитации лаборатории.
Отмечается, что ограничения с нашей страны снимут как только РУСАДА восстановят в правах. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте IBU.
This morning the IBU Congress has voted in favour of the following motions regarding the IBU Constitution: pic.twitter.com/QuEdv5gUwT— IBU (@biathlonworld) 8 сентября 2018 г.
Напомним, что в 2015 году антидопинговое агентство признало РУСАДА не соответствующим кодексу WADA. Допинговый скандал сильно отразился на спортсменах. На Играх 2018 наши атлеты выступали под нейтральным флагом.
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