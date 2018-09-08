Допинг-скандал сильно ударил по отечественному спорту

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) запретил России принимать спортивные соревнования по этому виду спорта из-за допингового скандала и отсутствия аккредитации лаборатории.

Отмечается, что ограничения с нашей страны снимут как только РУСАДА восстановят в правах. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте IBU.

This morning the IBU Congress has voted in favour of the following motions regarding the IBU Constitution: pic.twitter.com/QuEdv5gUwT — IBU (@biathlonworld) 8 сентября 2018 г.

Напомним, что в 2015 году антидопинговое агентство признало РУСАДА не соответствующим кодексу WADA. Допинговый скандал сильно отразился на спортсменах. На Играх 2018 наши атлеты выступали под нейтральным флагом.