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России запретили проводить международные соревнования по биатлону

Фото: GLOBAL LOOK press/Kalle Parkkinen
Допинг-скандал сильно ударил по отечественному спорту

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) запретил России принимать спортивные соревнования по этому виду спорта из-за допингового скандала и отсутствия аккредитации лаборатории.

Отмечается, что ограничения с нашей страны снимут как только РУСАДА восстановят в правах. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте IBU.

Напомним, что в 2015 году антидопинговое агентство признало РУСАДА не соответствующим кодексу WADA. Допинговый скандал сильно отразился на спортсменах. На Играх 2018 наши атлеты выступали под нейтральным флагом.

Фоторепортаж
Как россиян втянули в допинговый скандал
Ольга Зайцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh Антон Шипулин. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Евгений Устюгов. Фото: GLOBAL LOOK press/Shen Hong
Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix Светлана Слепцова. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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