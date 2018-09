Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) запретил России принимать спортивные соревнования по этому виду спорта из-за допингового скандала и отсутствия аккредитации лаборатории.

Отмечается, что ограничения с нашей страны снимут как только РУСАДА восстановят в правах. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте IBU.

This morning the IBU Congress has voted in favour of the following motions regarding the IBU Constitution: pic.twitter.com/QuEdv5gUwT